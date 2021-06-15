Мир замер в ожидании встречи Путина и Байдена, наши люди уже в Женеве и готовы выходить в прямой эфир, чтобы рассказывать всю информацию о происходящем там из первых уст. Олеся Лосева получила аккредитацию и своими глазами увидит все швейцарские перипетии. А мы, зрители Время покажет, с ее помощью тоже будет в курсе всех событий.

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