Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет 15.06.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время покажет
Время покажет 15.06.2021
15.06.2021 11.06.2021 10.06.2021 09.06.2021 08.06.2021 07.06.2021 04.06.2021 03.06.2021 02.06.2021 01.06.2021
Еще

Время покажет (15 Июня 2021)

121 просмотр
4
0
Поделиться
Время покажет
Время покажет
Подписаться

Опубликовано: 15 Июня 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Мир замер в ожидании встречи Путина и Байдена, наши люди уже в Женеве и готовы выходить в прямой эфир, чтобы рассказывать всю информацию о происходящем там из первых уст. Олеся Лосева получила аккредитацию и своими глазами увидит все швейцарские перипетии. А мы, зрители Время покажет, с ее помощью тоже будет в курсе всех событий.

 

Смотрите онлайн Время покажет (15 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Дождь. «Один из главных страхов Путина»: почему президент все время говорит о потенциальном расширении НАТО 15.06.2021Стратегия с Анной Шафран 15.06.2021Особое мнение. Александр Проханов 15.06.202160 минут. Вечерний выпуск 15.06.2021Политическая Россия. Американский журналист вторично обделался, задавая вопросы Путину 15.06.2021НАШ. Важное. Встреча Путина с Байденом в Женеве: что будет с Украиной? Зеленский и НАТО 15.06.2021Дмитрий Гордон. FACE. Марьяна Ро, Ивангай, Дудь, Путин – зло, шизофрения мамы, банда 15.06.2021Соловьёв LIVE. ЮАР после апартеида. Плюсы и минусы этой страны, о которых не принято говорить. АРМАГЕДДОНЫЧ 15.06.2021Шафран. Саммит в Женеве - новая PEREGRUZKA? Достигнут ли Путин и Байден разрядки в отношениях наших держав 15.06.2021Время покажет 15.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс". Украина - разменная монета 15.06.2021Соловьёв LIVE. "Должна вымаливать прощение у народа!": Соловьев раскритиковал Бузову после скандала с Губерниевым 15.06.2021Дождь. С чем связан резкий рост заболеваемости коронавирусом в России и почему так опасен индийский штамм 15.06.2021Особое мнение. Сергей Алексашенко 15.06.2021Армен Гаспарян. Зеленский жалуется на МВФ, Тихановская на дом, Санду на лидеров, а Прибалтика - на древесную щепу 15.06.2021

Все ток-шоу