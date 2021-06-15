Президент США сделал всё, чтобы его встреча с российским лидером не состоялась. Ложные обвинения, экономические санкции, и даже прямые оскорбления. Но Путин все равно выбрал разговор один на один. О чем Президент России будет говорить со своим американским коллегой, и какими могут быть итоги встречи - разбираются Анна Шафран и Сергей Судаков.

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