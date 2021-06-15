"Должна вымаливать прощение у народа!": Соловьев раскритиковал Бузову после скандала с Губерниевым

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Южной Африке после апартеида, о плюсах и минусах этой страны, о которых не принято говорить.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE ЮАР после апартеида. Плюсы и минусы этой страны, о которых не принято говорить. АРМАГЕДДОНЫЧ (15 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.