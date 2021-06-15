Соловьёв LIVE - ЮАР после апартеида. Плюсы и минусы этой страны, о которых не принято говорить. АРМАГЕДДОНЫЧ (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Южной Африке после апартеида, о плюсах и минусах этой страны, о которых не принято говорить.
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