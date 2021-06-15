Обсуждаемые темы:

- Саммит НАТО. Перспективы Украины относительно членства. Заявления Столтенберга и Байдена

- ВВП Украины к 2030 году может вырасти до 450 миллиардов долларов-советник Шмигаля

- Встреча Байдена и Путина. Украина на повестке дня. Смогут ли о чем то договориться

- Отсрочка введения обязательного дубляжа на украинском.

Смотрите онлайн НАШ Важное. Встреча Путина с Байденом в Женеве: что будет с Украиной? Зеленский и НАТО (15 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.