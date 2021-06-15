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Политическая Россия. Американский журналист вторично обделался, задавая вопросы Путину 15.06.2021

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Политическая Россия 15.06.2021. Американский журналист вторично обделался, задавая вопросы Путину
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Политическая Россия - Американский журналист вторично обделался, задавая вопросы Путину (15 Июня 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 15 Июня 2021

Брать интервью у президента России – непосильная задача для западных СМИ, справиться с которой способны «не только лишь все». Причина этого в том, что в ответ на пропагандистские русофобские штампы Владимир Путин часто употребляет фразеологизмы. А их понять может либо носитель русской культуры, либо тот иностранец, который изучал её специально. Чего нельзя сказать о журналисте NBC Кире Симмонсе, вторично обделавшемся в общении с главой России.

 

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