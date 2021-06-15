Телеканал Дождь - «Один из главных страхов Путина»: почему президент все время говорит о потенциальном расширении НАТО (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
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Президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО. Это, по его словам, будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянса и решить вопрос с коррупцией. Поговорили с Екатериной Котрикадзе подробнее о том, как президент России Владимир Путин относится к теме расширения НАТО на Восток.
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