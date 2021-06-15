«Серьезный прорыв маловероятен»: чего ожидать от встречи Путина и Байдена в Женеве

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Президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО. Это, по его словам, будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянса и решить вопрос с коррупцией. Поговорили с Екатериной Котрикадзе подробнее о том, как президент России Владимир Путин относится к теме расширения НАТО на Восток.

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