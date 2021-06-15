Царьград. Главное - У Набиуллиной экономика восстановилась, однако миллионеры из России побежали в Лондон: что не так (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Глава ЦБ Э.Набиуллина заявила, что российская экономика уже восстановилась, а по некоторым отраслям и превысила докризисные показатели. Однако данный факт не вдохновил т.н. российскую элиту, которая предпочитает свалить из страны. Спрос на элитное жилье в Лондоне в этом году среди миллионеров из России, имеющих активы от $30 млн, вырос на 50%.
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