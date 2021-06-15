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Царьград. Главное. У Набиуллиной экономика восстановилась, однако миллионеры из России побежали в Лондон: что не так 15.06.2021

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Царьград. Главное 15.06.2021. У Набиуллиной экономика восстановилась, однако миллионеры из России побежали в Лондон: что не так
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Царьград. Главное - У Набиуллиной экономика восстановилась, однако миллионеры из России побежали в Лондон: что не так (15 Июня 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 15 Июня 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Глава ЦБ Э.Набиуллина заявила, что российская экономика уже восстановилась, а по некоторым отраслям и превысила докризисные показатели. Однако данный факт не вдохновил т.н. российскую элиту, которая предпочитает свалить из страны. Спрос на элитное жилье в Лондоне в этом году среди миллионеров из России, имеющих активы от $30 млн, вырос на 50%.

 

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