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Константин Сёмин. Море отдыхающих. Мутные продукты. Мэр на самокате. Галопом по Европам 15.06.2021

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Константин Сёмин 15.06.2021. Море отдыхающих. Мутные продукты. Мэр на самокате. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Море отдыхающих. Мутные продукты. Мэр на самокате. Галопом по Европам (15 Июня 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 15 Июня 2021

В этом выпуске:
- Убыль населения набирает обороты. В Татарстане за прошлый год она ускорилась в 72 раза, в Петербурге – в 58 раз;
- Ковид в Москве распространяется взрывными темпами, заявил Собянин;
- Росстат поменял методику подсчёта медианной зарплаты по стране;
- 36% тратят на одного ребенка от 5 до 10 тысяч рублей в месяц;
- Российские миллионеры обеспечили рекордный рост продаж элитного жилья в Лондоне;
- Авиаперевозчики снова грозят 30-процентным повышением цен на билеты;
- В целом ряде российских городов мигранты сегодня штурмовали визовые центры – 15 июня истекал срок упрощённого миграционного режима;
- Страны НАТО договорились увеличить военные расходы на 4 процента, до триллиона долларов;
- Американские штаты начали отменять пособия по ковидной безработице;
- Германия снова правеет – число экстремистов правого толка только за год выросло почти на 4 процента;
- В Новосибирске задержан директор сгоревшей накануне газовой автозаправки;
- Из руководства Роскосмоса уволили последнего космонавта;
- Мэр Кисловодска Курбатов разбился на электросамокате.

 

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