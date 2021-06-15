В этом выпуске:

- Убыль населения набирает обороты. В Татарстане за прошлый год она ускорилась в 72 раза, в Петербурге – в 58 раз;

- Ковид в Москве распространяется взрывными темпами, заявил Собянин;

- Росстат поменял методику подсчёта медианной зарплаты по стране;

- 36% тратят на одного ребенка от 5 до 10 тысяч рублей в месяц;

- Российские миллионеры обеспечили рекордный рост продаж элитного жилья в Лондоне;

- Авиаперевозчики снова грозят 30-процентным повышением цен на билеты;

- В целом ряде российских городов мигранты сегодня штурмовали визовые центры – 15 июня истекал срок упрощённого миграционного режима;

- Страны НАТО договорились увеличить военные расходы на 4 процента, до триллиона долларов;

- Американские штаты начали отменять пособия по ковидной безработице;

- Германия снова правеет – число экстремистов правого толка только за год выросло почти на 4 процента;

- В Новосибирске задержан директор сгоревшей накануне газовой автозаправки;

- Из руководства Роскосмоса уволили последнего космонавта;

- Мэр Кисловодска Курбатов разбился на электросамокате.

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