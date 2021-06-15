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Соловьёв LIVE. Отравленные вместе. Завтрашняя встреча Путина и Байдена. Наши с Борисом Якеменко 15.06.2021

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Соловьёв LIVE 15.06.2021. Отравленные вместе. Завтрашняя встреча Путина и Байдена. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Отравленные вместе. Завтрашняя встреча Путина и Байдена. Наши с Борисом Якеменко (15 Июня 2021)

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Опубликовано: 15 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ОТРАВЛЕННЫЕ ВМЕСТЕ» или кому они нужны, чтобы их ещё и травить? 

- Почему Быкова травили несколько лет назад, а отравился он только сейчас?
- Графоман Ерофеев вскакивает в последний вагон поезда с отправленными.
- Что дальше - гвозди в стуле, лезвия в батоне или дохлая кошка под дверью?

 

ТЕМА:  ПУТИН VS БАЙДЕН.

- Завтрашняя встреча Путина и Байдена - ожидания и реальность.
- Что изменится после встречи?
- Трудности перевода - почему Путина все хуже понимают на Западе?

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Отравленные вместе. Завтрашняя встреча Путина и Байдена. Наши с Борисом Якеменко (15 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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