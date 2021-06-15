"Должна вымаливать прощение у народа!": Соловьев раскритиковал Бузову после скандала с Губерниевым

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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ОТРАВЛЕННЫЕ ВМЕСТЕ» или кому они нужны, чтобы их ещё и травить?

- Почему Быкова травили несколько лет назад, а отравился он только сейчас?

- Графоман Ерофеев вскакивает в последний вагон поезда с отправленными.

- Что дальше - гвозди в стуле, лезвия в батоне или дохлая кошка под дверью?

ТЕМА: ПУТИН VS БАЙДЕН.

- Завтрашняя встреча Путина и Байдена - ожидания и реальность.

- Что изменится после встречи?

- Трудности перевода - почему Путина все хуже понимают на Западе?

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Отравленные вместе. Завтрашняя встреча Путина и Байдена. Наши с Борисом Якеменко (15 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.