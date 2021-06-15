Соловьёв LIVE - Отравленные вместе. Завтрашняя встреча Путина и Байдена. Наши с Борисом Якеменко (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ОТРАВЛЕННЫЕ ВМЕСТЕ» или кому они нужны, чтобы их ещё и травить?
- Почему Быкова травили несколько лет назад, а отравился он только сейчас?
- Графоман Ерофеев вскакивает в последний вагон поезда с отправленными.
- Что дальше - гвозди в стуле, лезвия в батоне или дохлая кошка под дверью?
ТЕМА: ПУТИН VS БАЙДЕН.
- Завтрашняя встреча Путина и Байдена - ожидания и реальность.
- Что изменится после встречи?
- Трудности перевода - почему Путина все хуже понимают на Западе?
Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Отравленные вместе. Завтрашняя встреча Путина и Байдена. Наши с Борисом Якеменко (15 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.