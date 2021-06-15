Власти Москвы возобновили ограничения в столице и продлили выходные. До 20 июня закрыты развлекательные и спортивные площадки в парках, а также фудкорты в торговых центрах. Кафе и рестораны в вечернее время подают еду только на вынос. На удаленку отправятся 30% сотрудников. Меры ограничения ужесточаются и в других регионах России.

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