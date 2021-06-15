НАШ - "Черный квадрат Карасёва". Байден VS Путін: Вирішальна зустріч для України (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
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Гості студії:
— Смешко Ігор Петрович , доктор технічних наук, професор, колишній керівник військової розвідки, голова Служби Безпеки України 2003-2005 рр.
— Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики
— Савченко Надія, народний депутат України VIII скл.;
— Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр;
— Грищенко Костянтин Іванович, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр);
— Єрмолаєв Андрій, політолог.
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