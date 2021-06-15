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Важное. Встреча Меркель и Байдена. Ультиматум Зеленского США. Саммит НАТО без Украины

"МЕЖА". Встреча Путина и Байдена. Зеленский ждет от США ответа по НАТО

Марафон. Возьмут ли Украину в НАТО? Последствия запуска "Северного потока-2"

Важное. Встреча Путина с Байденом в Женеве: что будет с Украиной? Зеленский и НАТО

Гості студії:

— Смешко Ігор Петрович , доктор технічних наук, професор, колишній керівник військової розвідки, голова Служби Безпеки України 2003-2005 рр.

— Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики

— Савченко Надія, народний депутат України VIII скл.;

— Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр;

— Грищенко Костянтин Іванович, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр);

— Єрмолаєв Андрій, політолог.

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