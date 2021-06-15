Как же так получилось, что такие гигантские и мощные экономики так беспокоятся о двух несчастных процентах ВВП? Нам же объясняли, что мы должны сидеть и вообще мы никому не интересны. Но коль это так, откуда волнение? Да такое, что Байдена с Путиным один на один оставлять не хотят, будет почти один на один, больше похоже на состав футбольных команд.

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