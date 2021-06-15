Сергей Михеев. Кто стоит за заговором простив русского народа

Сергей Михеев. Социалка возвращается? Рабочие советы в России. Санкции бьют по трудовому человеку

Вечер с Соловьевым. Может быть, цель – сорвать встречу Байдена и Путина? Россия осознанно не уничтожила верхушку Украины

16 июня в Женеве президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. В Кремле назвали темы предстоящих переговоров. НА повестке дня — стратегическая стабильность и информационная безопасность, взаимодействие по коронавирусу, Арктика и вопросы климата.

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