Видео - Время покажет. Россия-США: тема для разговора (15 Июня 2021)
Опубликовано: 15 Июня 2021
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16 июня в Женеве президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. В Кремле назвали темы предстоящих переговоров. НА повестке дня — стратегическая стабильность и информационная безопасность, взаимодействие по коронавирусу, Арктика и вопросы климата.
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