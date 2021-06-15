Смотрите в этом выпуске: в Женеве готовятся к встрече лидеров России и США, которая состоится уже завтра; новые фрагменты большого интервью Владимира Путина; Москва и область снова вводят ограничения из-за COVID-19; работа нацпроекта "Образование" в центре встречи президента с Сергеем Кравцовым; о развитии Северного Кавказа говорил Михаил Мишустин на совещании в Пятигорске; на похоронах бывшего эсэсовца оказался оркестр президентского полка Украины; Чеховский фестиваль представляет французскую постановку «Фолия»; Сборная России на первенстве Европы готовится к матчу с финнами.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (15 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.