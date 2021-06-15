Третья волна COVID в России. Чего ждать от Путина в Женеве? Итоги пресс-конференции с Протасевичем

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Встреча Путина и Байдена. Соболь отказалась от выборов в Думу

16 июня в Женеве состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. К чему готовится Путин и что ему удастся добиться от этой встречи? Анна Монгайт обсудила это с политологом Глебом Павловским.

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