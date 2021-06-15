Телеканал Дождь - «Путин пошел очень далеко ради встречи»: Глеб Павловский об игре, которая ждет Байдена в Женеве (15 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
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16 июня в Женеве состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. К чему готовится Путин и что ему удастся добиться от этой встречи? Анна Монгайт обсудила это с политологом Глебом Павловским.
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