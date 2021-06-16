Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Женева. Байден и Путин (16 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Соболь не идет в ГД. Путин на NBC. Протасевич и журналисты 15.06.2021
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Быков - Грозев. Хованский - Соболев. Зюганов 10.06.2021
Еще
Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин. Женева. Байден и Путин (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.