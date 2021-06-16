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Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков. Смотрите включения корреспондентов, гостей эфира, дискуссии, анонсы дня грядущего и итоги дня ушедшего каждый день по будням с 8 до 11 утра — это будет «Утро на Дожде».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Утро. Путин и Байден в Женеве. Третья волна ковида. Сборная России против Финляндии на ЧЕ (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.