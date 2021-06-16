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Дмитрий Гордон. Встреча Байдена с Путиным. Почему Путин развелся. Брифинг Протасевича. ЛГБТ 16.06.2021

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Дмитрий Гордон 16.06.2021. Встреча Байдена с Путиным. Почему Путин развелся. Брифинг Протасевича. ЛГБТ
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Дмитрий Гордон - Встреча Байдена с Путиным. Почему Путин развелся. Брифинг Протасевича. ЛГБТ (16 Июня 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 16 Июня 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".

 

- встреча Байдена с Путиным
- «Безвиз – детище Яценюка, присвоенное Порошенко»
- разговор с Рыбчинским о «Славянском базаре», Лукашенко, Байдене и Путине, 
- о преобразившемся Мариуполи о том, как кормят в армии
- о «потемкинских деревнях» в ВСУ и о том, кто помогал оружием Азербайджану для освобождения Нагорного Карабаха
- бойкот фракцией «ЕС» канала «1+1» и о Наталье Мосейчук
- о ЛГБТ
- пресс-конференция Протасевича
- о понятийном разговоре с Путиным и о том, почему Путин развелся
- интервью с рэпером FACE
- Бузова во МХАТе
- смерть Чапкиса

 

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