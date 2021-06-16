Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".

- встреча Байдена с Путиным

- «Безвиз – детище Яценюка, присвоенное Порошенко»

- разговор с Рыбчинским о «Славянском базаре», Лукашенко, Байдене и Путине,

- о преобразившемся Мариуполи о том, как кормят в армии

- о «потемкинских деревнях» в ВСУ и о том, кто помогал оружием Азербайджану для освобождения Нагорного Карабаха

- бойкот фракцией «ЕС» канала «1+1» и о Наталье Мосейчук

- о ЛГБТ

- пресс-конференция Протасевича

- о понятийном разговоре с Путиным и о том, почему Путин развелся

- интервью с рэпером FACE

- Бузова во МХАТе

- смерть Чапкиса

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Встреча Байдена с Путиным. Почему Путин развелся. Брифинг Протасевича. ЛГБТ (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.