Дмитрий Гордон - Встреча Байдена с Путиным. Почему Путин развелся. Брифинг Протасевича. ЛГБТ (16 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".
- встреча Байдена с Путиным
- «Безвиз – детище Яценюка, присвоенное Порошенко»
- разговор с Рыбчинским о «Славянском базаре», Лукашенко, Байдене и Путине,
- о преобразившемся Мариуполи о том, как кормят в армии
- о «потемкинских деревнях» в ВСУ и о том, кто помогал оружием Азербайджану для освобождения Нагорного Карабаха
- бойкот фракцией «ЕС» канала «1+1» и о Наталье Мосейчук
- о ЛГБТ
- пресс-конференция Протасевича
- о понятийном разговоре с Путиным и о том, почему Путин развелся
- интервью с рэпером FACE
- Бузова во МХАТе
- смерть Чапкиса
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