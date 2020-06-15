14 июня в Брюсселе состоялся очередной саммит НАТО. Главной вопрос, который беспокоил мировых лидеров, – что делать с Россией и Китаем? В военном смысле противостоять пока не очень получается. Поэтому все силы брошены на информационный фронт.

На днях Эстонию потряс очередной скандал. Главными действующими лицами стали шестеро британских военных, избившие в поезде местных жителей. Специалист по России из военно-аналитического агентства «Jane’s» Брюс Джонс заявил, что в драке виноваты агенты Путина, которые специально спровоцировали британских солдат.

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