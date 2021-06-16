Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Хакеры, санкции и обмен заключенными. О чем могут договориться Путин и Байден в Женеве 16.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 16.06.2021. Хакеры, санкции и обмен заключенными. О чем могут договориться Путин и Байден в Женеве
16.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Хакеры, санкции и обмен заключенными. О чем могут договориться Путин и Байден в Женеве (16 Июня 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 16 Июня 2021

16 июня президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом в Женеве. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Байден стал главой государства. Список тем, которые обсудят президенты России и США, уже известен. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры двух стран поговорят, в частности, о проблемах российско-американских отношений (в том числе практике арестов россиян в третьих странах по запросам США), изменении климата, коронавирусе, киберпреступности, региональных конфликтах.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Хакеры, санкции и обмен заключенными. О чем могут договориться Путин и Байден в Женеве (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Политическая Россия. До каких пор Чечня будет наводить свои порядки? Геворг Мирзаян 16.06.2021Дождь. Хакеры, санкции и обмен заключенными. О чем могут договориться Путин и Байден в Женеве 16.06.2021Железная логика 16.06.2021Специальный репортаж. К вою готов 15.06.2021Между тем. «Большая семерка». Итоги 15.06.2021Открытый эфир. Что обсудят Путин и Байден в Женеве 15.06.2021Сергей Михеев. Байден боится! Хвост начинает вилять собакой 16.06.2021Дмитрий Гордон. Встреча Байдена с Путиным. Почему Путин развелся. Брифинг Протасевича. ЛГБТ 16.06.2021Дождь. Утро. Путин и Байден в Женеве. Третья волна ковида. Сборная России против Финляндии на ЧЕ 16.06.2021Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Женева. Байден и Путин 16.06.2021Армен Гаспарян. Либералы убывают в Грузию. Шведы ждут нападения Кремля. Украина не признает саммит Путин-Байден 16.06.2021Сергей Михеев. В этом есть какая-то тайна… Русские давно должны были передОхнуть 16.06.2021Сергей Михеев. Верховный вождь золотого миллиарда защитит! «Новой Ялты» не будет 16.06.2021Анатолий Шарий. По Протасевичу все ясно 16.06.2021Дождь. «Путин пошел очень далеко ради встречи»: Глеб Павловский об игре, которая ждет Байдена в Женеве 15.06.2021

Все ток-шоу