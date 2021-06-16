«Один из главных страхов Путина»: почему президент все время говорит о потенциальном расширении НАТО

«Путин пошел очень далеко ради встречи»: Глеб Павловский об игре, которая ждет Байдена в Женеве

16 июня президент России Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом в Женеве. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Байден стал главой государства. Список тем, которые обсудят президенты России и США, уже известен. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры двух стран поговорят, в частности, о проблемах российско-американских отношений (в том числе практике арестов россиян в третьих странах по запросам США), изменении климата, коронавирусе, киберпреступности, региональных конфликтах.

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