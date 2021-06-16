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Николай Стариков. Зеленский пусть жалуется в «Лигу сексуальных реформ» 16.06.2021

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Николай Стариков 16.06.2021. Зеленский пусть жалуется в «Лигу сексуальных реформ»
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Николай Стариков - Зеленский пусть жалуется в «Лигу сексуальных реформ» (16 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 16 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В сегодняшнем прямом эфире программы «Время Голованова» на канале Soloviev.Live обсудили ожидания от встречи Путина и Байдена, а также беспокойство Зеленского по поводу отказа НАТО немедленно принять в свои ряды Украину.

 

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