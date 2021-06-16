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60 минут. По горячим следам. Женева принимает историческую встречу 16.06.2021

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60 минут 16.06.2021. По горячим следам. Женева принимает историческую встречу
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60 минут - По горячим следам. Женева принимает историческую встречу (16 Июня 2021)

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Опубликовано: 16 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Через несколько минут в Женеве начнется столь ожидаемое историческое событие. Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом США Джозефом Байденом. Глава Белого дома прилетел в город на озере Леман накануне. Самолет российского лидера в эти минуты готовится совершить посадку в Женеве. Главной новости дня посвящен специальный выпуск программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

 

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