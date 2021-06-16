Через несколько минут в Женеве начнется столь ожидаемое историческое событие. Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом США Джозефом Байденом. Глава Белого дома прилетел в город на озере Леман накануне. Самолет российского лидера в эти минуты готовится совершить посадку в Женеве. Главной новости дня посвящен специальный выпуск программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Женева принимает историческую встречу (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.