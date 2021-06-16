В Москве прохожий дал пощёчину тиктокерше, которая снимала ролик с православной иконой.

Как отмечается, группа молодых людей решила снять ролик недалеко от жилого дома. Один из участников был одет в матросскую тельняшку, второй был в форме полицейского. Сама девушка изображала стол. Проходившему мимо мужчине не понравилось, что они используют икону, поэтому он сделал замечание в грубой форме. В ответ его также грубо попросили уйти и не мешать, на что прохожий влепил девушке пощёчину.

СОЛОВЬЁВ: "Они думают, что все можно, они не во что не верят. А когда прилетает пощечина по наглой, тупой морде, то наступает истерика. И чувство реальности. И вдруг выясняется, что для большого количества людей весь этот мир, ведь избиратели Бузовой, Собчак – это одни и те же люди, там уровень интеллекта один. Это наша молодежь, а это их "кумиры". Это всё один уровень. А рядом проходит совсем другая жизнь – настоящая, не парад чертей, не эта преисподняя, а совсем другая жизнь".

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