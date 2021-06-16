Соловьёв LIVE - Путин бодро спустился по трапу! Прилет президента России в Женеву на встречу с Байденом (16 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Путин прибыл в Женеву на встречу с Байденом
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