Соловьёв LIVE - Срочно! Первые заявления Путина и Байдена. Позы президентов, шпаргалки Джо и истерия охраны США (16 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Уйдите вон! Уйдите вон, я вам говорю». С такими словами охрана без церемонии выпихивала прессу из зала встречи президентов.
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