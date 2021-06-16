Отравленные вместе. Завтрашняя встреча Путина и Байдена. Наши с Борисом Якеменко

Главное политическое событие 2021 года. Путин и Байден. Дробницкий. Евстафьев. Спецэфир

«Они думают, что все можно?» Соловьев о пощечине тиктокерше за съемки с иконой

Путин бодро спустился по трапу! Прилет президента России в Женеву на встречу с Байденом

«Уйдите вон! Уйдите вон, я вам говорю». С такими словами охрана без церемонии выпихивала прессу из зала встречи президентов.

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