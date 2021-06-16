Что ждать от встречи Путина и Байдена, ответы на вопросы

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсудили чемпионат по футболу Евро-2020, коленопреклонный «перформанс» сборной Бельгии, а также Китай, ставший главным врагом НАТО, встречу Путина и Байдена.

- За что российские болельщики «освистали» сборную Бельгии

- Как решить проблему зарплат в России

- Кто и как доводит до президента информацию о жизни людей

- Про внешнюю политику в деле

- Почему Китай - главная тема на встрече НАТО

- О новой возможности воссоединения Русского народа

- О необходимости выдачи российского гражданства украинцам

- Чего ждать от встречи Байдена и Путина.

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