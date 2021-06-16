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Николай Стариков. Евро-2020 – футбол на коленях, НАТО против Китая 16.06.2021

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Николай Стариков 16.06.2021. Евро-2020 – футбол на коленях, НАТО против Китая
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Николай Стариков - Евро-2020 – футбол на коленях, НАТО против Китая (16 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 16 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсудили чемпионат по футболу Евро-2020, коленопреклонный «перформанс» сборной Бельгии, а также Китай, ставший главным врагом НАТО, встречу Путина и Байдена.

 

- За что российские болельщики «освистали» сборную Бельгии
- Как решить проблему зарплат в России
- Кто и как доводит до президента информацию о жизни людей 
- Про внешнюю политику в деле 
- Почему Китай - главная тема на встрече НАТО
- О новой возможности воссоединения Русского народа 
- О необходимости выдачи российского гражданства украинцам
- Чего ждать от встречи Байдена и Путина.

 

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