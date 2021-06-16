Телеканал Дождь - Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве (16 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
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16 июня в Женеве пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Какие вопросы интересуют общественность в связи с предстоящей встречей, что будет обсуждаться главами государств и прозвучит ли на встрече имя Алексея Навального.
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева подписала постановление, которым обязала вакцинировать от коронавируса 60% работников в сфере услуг и чиновников. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Вслед за Москвой об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте назвал ситуацию с коронавирусом в столице «драматической». Он объяснил необходимость обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг тем, что они контактируют с большим количеством людей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вводить обязательную вакцинацию по всей стране пока не планируется.
*По решению Минюста России «Настоящее время» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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