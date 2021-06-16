Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве 16.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 16.06.2021. Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве
16.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве (16 Июня 2021)

11 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 16 Июня 2021

16 июня в Женеве пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Какие вопросы интересуют общественность в связи с предстоящей встречей, что будет обсуждаться главами государств и прозвучит ли на встрече имя Алексея Навального.

 

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева подписала постановление, которым обязала вакцинировать от коронавируса 60% работников в сфере услуг и чиновников. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Вслед за Москвой об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья.


Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте назвал ситуацию с коронавирусом в столице «драматической». Он объяснил необходимость обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг тем, что они контактируют с большим количеством людей. 

 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вводить обязательную вакцинацию по всей стране пока не планируется. 

 

*По решению Минюста России «Настоящее время» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Большая игра 16.06.2021НАШ. Важное. Встреча Путина с Байденом в Женеве: что будет с Украиной 16.06.2021Соловьёв LIVE. Путин - Байден. Саммит в Женеве. Прямой эфир. Эксклюзив. Часть 2 16.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат". Встреча Путина и Байдена в Женеве 16.06.2021Время покажет 16.06.2021Место встречи. Замерли в ожидании 16.06.2021Особое мнение. Андрей Колесников 16.06.2021Анатолий Шарий. Первая фраза Байдена 16.06.2021Дождь. «Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве 16.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Великий день". Встреча Байдена и Путина 16.06.2021НАШ. Марафон. Путин и Байден в Женеве: что изменится для нас? Светит ли Украине НАТО 16.06.2021Перший Незалежний. LIVE: Встреча Байдена и Путина в Женеве 16.06.2021Соловьёв LIVE. Путин - Байден. Саммит в Женеве. Прямой эфир. Эксклюзив 16.06.2021Дождь. Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве 16.06.2021Персонально ваш. Михаил Фишман 16.06.2021

Все ток-шоу