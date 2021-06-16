Главное политическое событие 2021 года. Путин и Байден. Дробницкий. Евстафьев. Спецэфир

«Они думают, что все можно?» Соловьев о пощечине тиктокерше за съемки с иконой

Путин бодро спустился по трапу! Прилет президента России в Женеву на встречу с Байденом

Срочно! Первые заявления Путина и Байдена. Позы президентов, шпаргалки Джо и истерия охраны США

Мы в эфире! Сегодня - главное политическое событие года.

В Женеве встречаются Владимир Путин и Джо Байден, переговоры лидеров России и США пройдут на вилле Ла Гранж. В прямом эфире следим за ходом переговоров и обсуждаем сегодняшние события.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Путин - Байден. Саммит в Женеве. Прямой эфир. Эксклюзив (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.