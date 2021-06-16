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НАШ. Марафон. Путин и Байден в Женеве: что изменится для нас? Светит ли Украине НАТО 16.06.2021

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НАШ 16.06.2021. Марафон. Путин и Байден в Женеве: что изменится для нас? Светит ли Украине НАТО
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НАШ - Марафон. Путин и Байден в Женеве: что изменится для нас? Светит ли Украине НАТО (16 Июня 2021)

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Опубликовано: 16 Июня 2021

Обсуждаемые темы:
- Встреча Байдена и Путина в Женеве
- Зеленский требует от Байдена четкое "да" или "нет" по ПДЧ в НАТО для Украины
- В Кабмине обещают рост ВВП
- Кремень: две трети сериалов на украинских телеканалах демонстрируют на русском.

 

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Комментариев: 1
Old Rocker
16 Июня 2021, 18:09
Ребята, говорите по-русски, и у вас прибавится зрителей.
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