Важное. Встреча Путина с Байденом в Женеве: что будет с Украиной? Зеленский и НАТО

Обсуждаемые темы:

- Встреча Байдена и Путина в Женеве

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Смотрите онлайн НАШ Марафон. Путин и Байден в Женеве: что изменится для нас? Светит ли Украине НАТО (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.