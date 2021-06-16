Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. «Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве 16.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 16.06.2021. «Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве
16.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021 15.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - «Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве (16 Июня 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 16 Июня 2021

16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж началась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Екатерина Котрикадзе обсудила с главным редактором сайта «Carnegie.ru» Александром Бауновым что эта она означает для обоих президентов.


По словам Баунова, для Байдена «встреча с Путиным равносильна легитимации автократии», для Путина, в свою очередь, данная встреча не является «источником одобрения». Журналист сказал, что американский президент «не ставил встречу с Путиным в приоритет», предварительно встретившись с другими западными политиками, чтобы продемонстрировать, что у США есть союзники, в то время как Путин представляет на саммите исключительно интересы России.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Большая игра 16.06.2021НАШ. Важное. Встреча Путина с Байденом в Женеве: что будет с Украиной 16.06.2021Соловьёв LIVE. Путин - Байден. Саммит в Женеве. Прямой эфир. Эксклюзив. Часть 2 16.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат". Встреча Путина и Байдена в Женеве 16.06.2021Время покажет 16.06.2021Место встречи. Замерли в ожидании 16.06.2021Особое мнение. Андрей Колесников 16.06.2021Анатолий Шарий. Первая фраза Байдена 16.06.2021Дождь. «Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве 16.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Великий день". Встреча Байдена и Путина 16.06.2021НАШ. Марафон. Путин и Байден в Женеве: что изменится для нас? Светит ли Украине НАТО 16.06.2021Перший Незалежний. LIVE: Встреча Байдена и Путина в Женеве 16.06.2021Соловьёв LIVE. Путин - Байден. Саммит в Женеве. Прямой эфир. Эксклюзив 16.06.2021Дождь. Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве 16.06.2021Персонально ваш. Михаил Фишман 16.06.2021

Все ток-шоу