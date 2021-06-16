«Путин пошел очень далеко ради встречи»: Глеб Павловский об игре, которая ждет Байдена в Женеве

Утро. Путин и Байден в Женеве. Третья волна ковида. Сборная России против Финляндии на ЧЕ

Хакеры, санкции и обмен заключенными. О чем могут договориться Путин и Байден в Женеве

Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве

16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж началась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Екатерина Котрикадзе обсудила с главным редактором сайта «Carnegie.ru» Александром Бауновым что эта она означает для обоих президентов.



По словам Баунова, для Байдена «встреча с Путиным равносильна легитимации автократии», для Путина, в свою очередь, данная встреча не является «источником одобрения». Журналист сказал, что американский президент «не ставил встречу с Путиным в приоритет», предварительно встретившись с другими западными политиками, чтобы продемонстрировать, что у США есть союзники, в то время как Путин представляет на саммите исключительно интересы России.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.