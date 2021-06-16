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Место встречи. Замерли в ожидании 16.06.2021

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Место встречи 16.06.2021. Замерли в ожидании
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Место встречи - Замерли в ожидании (16 Июня 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 16 Июня 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Решится ли сегодня в Женеве судьба Украины? Как Киев пытается повлиять на повестку встречи Путина и Байдена? Почему украинские власти так испугались нового российского закона о репатриации? Приблизительно в 19 часов по Москве планировался подход президентов к журналистам, но Песков подчеркивает, что переговоры продлятся минимум пять часов, плюс по времени вообще никто никак не ограничен.

 

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