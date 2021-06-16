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Время покажет 16.06.2021

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Время покажет 16.06.2021
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Время покажет (16 Июня 2021)

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Опубликовано: 16 Июня 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Война или мир, судьба нового миропорядка сегодня в руках лидеров двух сверхдержав, что нас ждет? Байдена до последнего пугают встречей с Путиным, а он до последнего бодрится. Кто победит в этом противостоянии и что получит победитель? В сфере обсуждения президентов буквально вся планета, что известно о предстоящих переговорах сейчас и какие прогнозы подтвердятся?

 

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