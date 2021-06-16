Война или мир, судьба нового миропорядка сегодня в руках лидеров двух сверхдержав, что нас ждет? Байдена до последнего пугают встречей с Путиным, а он до последнего бодрится. Кто победит в этом противостоянии и что получит победитель? В сфере обсуждения президентов буквально вся планета, что известно о предстоящих переговорах сейчас и какие прогнозы подтвердятся?

Смотрите онлайн Время покажет (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.