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Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат". Встреча Путина и Байдена в Женеве 16.06.2021

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Перший Незалежний 16.06.2021. Ток-шоу "Украинский формат". Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Украинский формат". Встреча Путина и Байдена в Женеве (16 Июня 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 16 Июня 2021

В эфире "Першого Незалежного" состоится большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Ростиславом Сухачевым и Вячеславом Пиховшеком.
Гости программы будут обсуждать результаты встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.
Не пропустите самые актуальные новости. На месте событий работают корреспонденты "Першого Незалежного"!

Гость первой части: Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин Олег Волошин. 

 

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