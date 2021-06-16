LIVE: Встреча Байдена и Путина в Женеве

Ток-шоу "Великий день". Встреча Байдена и Путина

В эфире "Першого Незалежного" состоится большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Ростиславом Сухачевым и Вячеславом Пиховшеком.

Гости программы будут обсуждать результаты встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

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Гость первой части: Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин Олег Волошин.

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "Украинский формат". Встреча Путина и Байдена в Женеве (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.