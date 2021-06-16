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Соловьёв LIVE. Путин - Байден. Саммит в Женеве. Прямой эфир. Эксклюзив. Часть 2 16.06.2021

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Соловьёв LIVE 16.06.2021. Путин - Байден. Саммит в Женеве. Прямой эфир. Эксклюзив. Часть 2
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Соловьёв LIVE - Путин - Байден. Саммит в Женеве. Прямой эфир. Эксклюзив. Часть 2 (16 Июня 2021)

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Опубликовано: 16 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире! Сегодня - главное политическое событие года. 

В Женеве встречаются Владимир Путин и Джо Байден, переговоры лидеров России и США пройдут на вилле Ла Гранж. В прямом эфире следим за ходом переговоров и обсуждаем сегодняшние события.

 

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