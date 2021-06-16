Соловьёв LIVE - Путин - Байден. Саммит в Женеве. Прямой эфир. Эксклюзив. Часть 2 (16 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Срочно! Первые заявления Путина и Байдена. Позы президентов, шпаргалки Джо и истерия охраны США
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Мы в эфире! Сегодня - главное политическое событие года.
В Женеве встречаются Владимир Путин и Джо Байден, переговоры лидеров России и США пройдут на вилле Ла Гранж. В прямом эфире следим за ходом переговоров и обсуждаем сегодняшние события.
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