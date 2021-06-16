Свершилось. Путин и Байден встретились в Женеве. Весь мир прилип к экранам и гаджетам. Пять часов переговоров, сначала в узком, а затем в расширенном формате. Каковы сегодня ставки для Москвы и Вашингтона. О чем вообще можно договориться, когда совсем нет доверия. Когда Америка сколачивает коалицию для новой холодной войны. Где грань между предложенным Байденом разговором с позиции силы и откровенным хамством.

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