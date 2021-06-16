Царьград. Главное. Доля России на глобальном рынке изобретений ниже 1%: умная эмиграция увеличилась в 5 раз 10.06.2021

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Царьград. Главное. У Набиуллиной экономика восстановилась, однако миллионеры из России побежали в Лондон: что не так 15.06.2021

В России намерены внедрить новый уровень тотальной слежки за жизнью городов. Планируется создать платформу, которая объединит региональные системы видеонаблюдения. Информация будет стекаться в единый дата-центр. Общая стоимость проекта - 250 млрд рублей. Подробности этой и других сегодня в «Царьград.Главное» обсудим с Михаилом Сенаторовым, экс-зампредом Центробанка России, экспертом по IT-системам.

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