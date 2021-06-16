Телеканал Дождь - «Это не Ялта»: о чем Байдену и Путину не удастся договориться в Женеве (16 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
«Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве
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16 июня в Женеве проходит встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Политолог, основатель International Market Analysis Ариэль Коэн в эфире Дождя предположил, о чем смогут договориться мировые лидеры, а по каким вопросам им не удастся найти взаимопонимания.
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