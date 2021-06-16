Утро. Путин и Байден в Женеве. Третья волна ковида. Сборная России против Финляндии на ЧЕ

Хакеры, санкции и обмен заключенными. О чем могут договориться Путин и Байден в Женеве

Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве

«Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве

16 июня в Женеве проходит встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Политолог, основатель International Market Analysis Ариэль Коэн в эфире Дождя предположил, о чем смогут договориться мировые лидеры, а по каким вопросам им не удастся найти взаимопонимания.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Это не Ялта»: о чем Байдену и Путину не удастся договориться в Женеве (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.