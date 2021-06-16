В этом выпуске:

- Мировая пресса обсуждает сколько раз Путин и Байден пожали руки;

- Эрдоган в Азербайджане. Две страны уже подписали соглашение о военном альянсе;

- Израильские ВВС снова утюжат сектор Газа;

- США и Евросоюз объявили об окончании торговой войны;

- В России снова больше 13 тысяч заболевших ковидом за сутки;

- Цены на квартиры растут из-за пандемии, а не из-за льготной ипотеки – убеждён вице-премьер Хуснуллин;

- Дизтопливо на российской бирже подорожало до исторического максимума – 52600 за тонну, с мая – плюс 5%;

- Стресс на рабочем месте оказался одним из факторов, влияющих на глобальную экономику;

- За 4 года число эксплуатируемых несовершеннолетних увеличилось на 8 миллионов;

- Магазин ИКЕА во Франции оштрафовали на миллион евро;

- В Ростове прекратили одно из дел печально известной банды Цапков;

- В правительстве обсуждают идею создания единой системы видеонаблюдения.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Путин и Байден. Цапки победили. Порнхаб и Госуслуги. Галопом по Европам (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.