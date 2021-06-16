Хакеры, санкции и обмен заключенными. О чем могут договориться Путин и Байден в Женеве

Встреча Путина и Байдена в Женеве. Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве

«Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве

«Это не Ялта»: о чем Байдену и Путину не удастся договориться в Женеве

В Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. Встреча длилась более трех часов.

Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный «сознательно» вернулся в Россию, чтобы быть задержанным. По мнению Путина, Навальный сознательно нарушил требования закона о необходимости отмечаться в инспекции и проигнорировал их, выехав за границу на лечение.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте назвал ситуацию с коронавирусом в столице «драматической». Он объяснил необходимость обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг тем, что они контактируют с большим количеством людей.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Итоги встречи Путина и Байдена. Путин о Навальном и оппозиции. Обязательная вакцинация в Москве (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.