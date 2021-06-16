Телеканал Дождь - Итоги встречи Путина и Байдена. Путин о Навальном и оппозиции. Обязательная вакцинация в Москве (16 Июня 2021)
Опубликовано: 16 Июня 2021
«Путин не легитимируется через встречу с Байденом»: чем закончится эпохальная встреча в Женеве
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В Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. Встреча длилась более трех часов.
Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный «сознательно» вернулся в Россию, чтобы быть задержанным. По мнению Путина, Навальный сознательно нарушил требования закона о необходимости отмечаться в инспекции и проигнорировал их, выехав за границу на лечение.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте назвал ситуацию с коронавирусом в столице «драматической». Он объяснил необходимость обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг тем, что они контактируют с большим количеством людей.
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