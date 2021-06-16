США и Россия должны обсуждать применение кибероружия, пишут западные СМИ о встрече Владимира Путина с Джо Байденом в Женеве. А генеральный секретарь НАТО призывает наше государство участвовать в переговорах на тему контроля над новыми видами вооружений. О чём могут свидетельствовать такие призывы? О том, что Запад, безнадёжно отставая от нас в разработке нового оружия, пытается стреножить Россию, навязав невыгодные соглашения.

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