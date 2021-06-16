Путин бодро спустился по трапу! Прилет президента России в Женеву на встречу с Байденом

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Итоги саммита в Женеве. Историческая встреча Путина и Байдена. Эксклюзив

Президент Владимир Путин после встречи с американским лидером Джо Байденом провел пресс-конференцию. Путин рассказал, о чем общались президенты, и ответил на вопросы о Навальном, кибератаках, Украине, санкциях и тд.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Пресс-конференция Владимира Путина по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.