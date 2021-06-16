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Соловьёв LIVE. Пресс-конференция Владимира Путина по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве 16.06.2021

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Соловьёв LIVE 16.06.2021. Пресс-конференция Владимира Путина по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве
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Соловьёв LIVE - Пресс-конференция Владимира Путина по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве (16 Июня 2021)

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Опубликовано: 16 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Президент Владимир Путин после встречи с американским лидером Джо Байденом провел пресс-конференцию. Путин рассказал, о чем общались президенты, и ответил на вопросы о Навальном, кибератаках, Украине, санкциях и тд.

 

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