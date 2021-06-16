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Время в 21:00 16.06.2021

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Время в 21:00 16.06.2021
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Время в 21:00 (16 Июня 2021)

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Опубликовано: 16 Июня 2021

Смотрите в этом выпуске: саммит Россия - США состоялся; о чем говорил и о чем договорился Владимир Путин с Джо Байденом; Женева: тонкости протокола и гонка за новостями - живая картина от съемочных групп; обязательная прививка от COVID-19 вводится в Москве и Подмосковье; в годовщину полета первая женщина-космонавт Валентина Терешкова встретилась с Юлией Пересильд; Евро-2020, Россия - Финляндия, Алексей Миранчук, 1:0. И что с нашим защитником Марио Фернандесом?

 

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