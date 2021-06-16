Смотрите в этом выпуске: саммит Россия - США состоялся; о чем говорил и о чем договорился Владимир Путин с Джо Байденом; Женева: тонкости протокола и гонка за новостями - живая картина от съемочных групп; обязательная прививка от COVID-19 вводится в Москве и Подмосковье; в годовщину полета первая женщина-космонавт Валентина Терешкова встретилась с Юлией Пересильд; Евро-2020, Россия - Финляндия, Алексей Миранчук, 1:0. И что с нашим защитником Марио Фернандесом?

Смотрите онлайн Время в 21:00 (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.