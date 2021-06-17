Полный контакт с Владимиром Соловьевым (17 Июня 2021)
Опубликовано: 17 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Доброе утро!
Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!
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