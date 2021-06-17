Полный контакт. Выход из МКС. Выборы в Армении. Закон об уберменшах на Украине 09.06.2021

Полный контакт. Исторический саммит в Женеве. Миллиарды для экстремистов. Аморальные авторитеты 16.06.2021

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.