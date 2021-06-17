Утренний разворот - Майерс и Нарышкин (17 Июня 2021)
Опубликовано: 17 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Соболь не идет в ГД. Путин на NBC. Протасевич и журналисты 15.06.2021
Еще
Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Анастасия Татулова, владелец сети семейных кофеин «Андерсон», общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу
Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.