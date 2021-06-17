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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин 17.06.2021

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Утренний разворот 17.06.2021. Майерс и Нарышкин
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин (17 Июня 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 17 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Маша Майерс и Алексей Нарышкин начинают день вместе с вами!  


Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»


Анастасия Татулова, владелец сети семейных кофеин «Андерсон», общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу

 

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