Армен Гаспарян - Сборная огорчила либералов и ура-патриотов. ЕСПЧ и Альбац. Штрихи к свободе слова (17 Июня 2021)
Опубликовано: 17 Июня 2021
Ведущие: Армен Гаспарян
Либералы убывают в Грузию. Шведы ждут нападения Кремля. Украина не признает саммит Путин-Байден
Зеленский жалуется на МВФ, Тихановская на дом, Санду на лидеров, а Прибалтика - на древесную щепу
Еще
Смотрите онлайн Армен Гаспарян Сборная огорчила либералов и ура-патриотов. ЕСПЧ и Альбац. Штрихи к свободе слова (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.