Пресс-конференция Владимира Путина по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве

В затопленную Керчь приехал глава Крыма Сергей Аксенов. Некоторые сопровождающие не попали к нему в лодку, а отправились за губернатором вплавь. Советник Аксенова заявил, что это были спасатели, которые плыли по другим делам.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «ДПС плывет?» Почему сотрудники МЧС плыли за лодкой Аксенова в затопленной Керчи (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.