Соловьёв LIVE - «ДПС плывет?» Почему сотрудники МЧС плыли за лодкой Аксенова в затопленной Керчи (17 Июня 2021)
Опубликовано: 17 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В затопленную Керчь приехал глава Крыма Сергей Аксенов. Некоторые сопровождающие не попали к нему в лодку, а отправились за губернатором вплавь. Советник Аксенова заявил, что это были спасатели, которые плыли по другим делам.
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