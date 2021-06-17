Что ждать от встречи Путина и Байдена, ответы на вопросы

В прямом эфире стрима «Изолента», где мне довелось принять участие впервые, вместе с ведущими обсудили предвыборную программу Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду», отметили принципиально важные позиции: отмену ЕГЭ и несправедливой пенсионной реформы, признание ДНР и ЛНР, введение Справедливого Базового Дохода.

Смотрите онлайн Николай Стариков Отмена пенсионной реформы и ЕГЭ. Справедливый Базовый Доход. Признание Донбасса (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.