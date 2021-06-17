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Открытый эфир. Что ждет отношения РФ-США после саммита 16.06.2021

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Открытый эфир 16.06.2021. Что ждет отношения РФ-США после саммита
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Открытый эфир - Что ждет отношения РФ-США после саммита (16 Июня 2021)

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Опубликовано: 17 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Ядерное танго в Женеве. COVID-19, противостояние в Арктике, стратегическая стабильность, Украина и Китай - что нас ждет после саммита - большая перезагрузка отношений или их обострение - с подробностями с виллы Ла Гранж репортер телеканала «Звезда» Павел Ремнев.

 

- COVID меняет вид. В чем особенность нового штамма коронавируса, который ученые нарекли «московским»? Какие у него симптомы и какая клиническая картина?

 

- Направленный срыв. Зачем прямо перед встречей в Женеве Представитель Киева в минской контактной группе Леонид Кравчук назвал Донбасс и его жителей «раковой опухолью»?

 

- Смерть по заказу. Кто и зачем в преддверии швейцарского саммита отдал приказ бойцам украинских ДРГ хладнокровно расстрелять пятерых защитников Луганска?

 

- Сорос из избы. Кто готовил Байдена к швейцарским переговорам и будет контролировать каждое слово «сонного Джо»?

 

- Встречи первых. От сударыни-барыни и катания на Волге до холодных рукопожатий. Как российско-американские отношения оказались в своей низшей точке?

 

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Комментариев: 1
оппонент
17 Июня 2021, 13:39
Звезда,ну нету правды в том,когда вы шельмуете с тенденциозными репортажами с Донбасса и пытаетесь при этом мерзость войны выкрасить исключительно в желто-синий цвет! Люди почти на сто процентов знают правду об этой войне с самого ее начала,которая чужда и обрыдла простому народу с обеих сторон вынужденного противостояния. А вопросы нужно задавать конкретным криминально-олигархическим фамилиям,которые цинично наживаются на этой войне!
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