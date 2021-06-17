Открытый эфир. Что обсудят Путин и Байден в Женеве 15.06.2021

- Ядерное танго в Женеве. COVID-19, противостояние в Арктике, стратегическая стабильность, Украина и Китай - что нас ждет после саммита - большая перезагрузка отношений или их обострение - с подробностями с виллы Ла Гранж репортер телеканала «Звезда» Павел Ремнев.

- COVID меняет вид. В чем особенность нового штамма коронавируса, который ученые нарекли «московским»? Какие у него симптомы и какая клиническая картина?

- Направленный срыв. Зачем прямо перед встречей в Женеве Представитель Киева в минской контактной группе Леонид Кравчук назвал Донбасс и его жителей «раковой опухолью»?

- Смерть по заказу. Кто и зачем в преддверии швейцарского саммита отдал приказ бойцам украинских ДРГ хладнокровно расстрелять пятерых защитников Луганска?

- Сорос из избы. Кто готовил Байдена к швейцарским переговорам и будет контролировать каждое слово «сонного Джо»?

- Встречи первых. От сударыни-барыни и катания на Волге до холодных рукопожатий. Как российско-американские отношения оказались в своей низшей точке?

Смотрите онлайн Открытый эфир Что ждет отношения РФ-США после саммита (16 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.