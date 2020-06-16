Завершение строительства первой нитки «Северного потока-2» вызвало на Украине настоящую истерику. Украинские политики заявляют: дело идет к войне. А Владимир Зеленский винит во всем Джо Байдена. Но о каких войнах и с кем мечтают украинские «ястребы»? Сколько стоит майданная независимость - в американских долларах? И какой план спасения президента Зеленского придумали в Белом доме?

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