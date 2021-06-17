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Соловьёв LIVE. «Задача США - сдерживание России»: Косачёв о переговорах Путина и Байдена и новых санкциях 17.06.2021

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Соловьёв LIVE 17.06.2021. «Задача США - сдерживание России»: Косачёв о переговорах Путина и Байдена и новых санкциях
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Соловьёв LIVE - «Задача США - сдерживание России»: Косачёв о переговорах Путина и Байдена и новых санкциях (17 Июня 2021)

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Опубликовано: 17 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Пришло сообщение, что в работе крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой. Есть опасения, что опять будут обвинять Россию. Значит глубинное государство не хочет договорённостей между Путиным и Байденом?

 

У американцев исчезает иллюзия, что санкционными и иными мерами Россию можно дожать, "додавить", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

 

Комментируя итоги саммита президентов РФ и США в Женеве в эфире передачи "Соловьев.Live", парламентарий подчеркнул, что "Россия ни в чем не уступила своим национальным интересам". Он отметил, что наши национальные интересы не в том, чтобы любой ценой выстраивать отношения с США, а в том, чтобы "не дать ни американцам, ни кому либо еще откусить от этих национальных интересов кусочек в свою пользу, на чем мы стояли и будем стоять".

 

По мнению Косачева, это стало очевидно американской стороне, и иллюзия, что Россию можно дожать, додавить, открыв тот или иной санкционный "краник или вентиль", и все пойдет, как задумано США, "этих иллюзий, я надеюсь, американская сторона лишается".
Вместе с тем, Косачев предупредил, что внешняя политика Вашингтона по отношению к России меняться не будет, для них мы, как минимум, соперник, а, как максимум, противник и враг, и задача внешней политики США "сдерживать Россию, насколько возможно".

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Задача США - сдерживание России»: Косачёв о переговорах Путина и Байдена и новых санкциях (17 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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